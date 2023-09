Endlich! *NSYNC bringen nach 20 Jahren einen neuen Song raus

*NSYNC-Fans aufgepasst! Die Boyband hatte in den 1990er-Jahren Millionen von Teenie-Herzen höherschlagen lassen. Mit Songs wie "Tearin' Up My Heart" und "Bye Bye Bye" waren den fünf Männern Megahits gelungen, die auch heute noch auf der ganzen Welt rauf und runter gespielt werden. Vor mehr als 20 Jahren entschieden sich die Musiker jedoch, getrennte Wege zu gehen. Seitdem warten die Follower geduldig auf ein Comeback – und jetzt ist es endlich so weit: Es gibt einen neuen *NSYNC-Song!

Alle fünf Mitglieder – Justin Timberlake (42), JC Chasez (47), Lance Bass (44), Joey Fatone (46) und Chris Kirkpatricks (51) – haben sich für den Popsong "Better Place" wieder zusammengefunden. Die Fans könnten nicht begeisterter sein. "Sie alle zusammen zu hören ist wie ein wahr gewordener Traum" und "Ich sitze hier und weine und schwärme schon wieder von euch. Ich spreche für alle, wenn ich sage: Wir haben euch vermisst, *NSYNC", lauten nur zwei Kommentare auf YouTube. Mehr Lieder wird es aber wohl erstmal nicht geben – der Hit erscheint nämlich nur im Rahmen des Soundtracks des neuen "Trolls"-Films, in dem Justin die männliche Hauptrolle spricht.

Schon seit langem wird gemunkelt, dass die Band eine Reunion plant. Auch Gerüchte über eine große Tournee machen immer wieder die Runde. Wie ein Insider gegenüber National Enquirer verriet, soll dies bisher aber an Justin Timberlake gescheitert sein. Er fordere angeblich bis zu 80 Prozent des möglichen Nettogewinns, falls *NSYNC auf Tour geht, da die anderen Mitglieder nicht so einen Erfolg als Solokünstler gehabt haben, wie er.

Anzeige

Getty Images Die Mitglieder von *NSYNC im Jahre 1999

Anzeige

Getty Images Joey Fatone, Lance Bass, Justin Timberlake, JC Chasez, und Chris Kirkpatrick bei den VMAs 2023

Anzeige

Getty Images Justin Timberlake, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de