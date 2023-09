Bruce Willis' Frau Emma will über seine Demenz aufklären!

Emma Heming (45) fühlt sich nicht verstanden. Das Model ist seit 2009 die Frau an der Seite von Bruce Willis (68) und geht mit dem Schauspieler durch gute und schlechte Zeiten. Derzeit machen die zwei eher Letzteres durch – denn der "Stirb langsam"-Star leidet an einer unheilbaren Form von Demenz. Seine Liebste spricht ganz offen über die Erkrankung ihres Mannes. Und das hat einen besonderen Grund!

Denn Emma möchte mit ihren Interviews und Statements aufklären! Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Beauty in den vergangenen Tagen immer wieder Infotainment-Beiträge über die verschiedenen Arten von Demenz. In einem Beitrag über frontotemporale Demenz, an der auch Bruce erkrankt ist, heißt es: "Die Seltenheit kommt vom mangelnden Verständnis und der mangelnden Diskussion, aber es ist nicht selten, wenn es die häufigste Form der Demenz ist!"

In einem ehrlichen Interview hatte Emma kürzlich sehr ehrlich geschildert, wie schwer die Demenz für die gesamte Familie sei: "Es ist schwer für die Person, bei der die Diagnose gestellt wird, aber auch für die Familie. Und das ist für Bruce, für mich oder für unsere Mädchen nicht anders!" Das Ganze sei eine "Familienkrankheit".

Getty Images Emma Heming-Willis, Model

Getty Images Bruce Willis in New York, Oktober 2019

Getty Images Bruce Willis und Emma Heming-Willis

