Nach Scheidungskrieg: Kevin Costner bekommt royalen Support

Kevin Costner (68) hat ein paar royale Freunde gewonnen. Der Hollywoodstar hatte zuletzt vor allem mit seinem Rosenkrieg für Schlagzeilen gesorgt. Nachdem bekannt geworden war, dass er und seine Frau Christine Baumgartner (49) sich getrennt haben, hatten sie sich eine echte Schlammschlacht vor Gericht geliefert. Diese endete vor wenigen Tagen mit einer Einigung. Nun widmet der Schauspieler sich wieder seiner Arbeit – und dabei bekommt Kevin königliche Unterstützung.

Am Freitag lädt Kevin zu einer Wohltätigkeitsveranstaltung in Santa Barbara im US-Bundesstaat Kalifornien. Die Organisation One805 sammelt auf einem Polofeld Geld zur psychischen Unterstützung von Ersthelfern – für Gastgeber Kevin offenbar ein Herzensprojekt. Zu Gast sind neben großen Stars wie Oprah Winfrey (69) auch Prinz Harry (39) und seine Frau Herzogin Meghan (42). Augenzeugen berichten unter anderem Page Six, dass die Sussexes das Event gespannt verfolgen und hinter der Bühne interessierte Gespräche mit dem "Yellowstone"-Darsteller und den Beamten führen.

Ähnlich wie Kevin sind auch Harry und Meghan nach wie vor Teil einer Familienfehde. Aufgrund ihres Rückzugs aus dem Palast stehen die beiden bis heute mit den Windsors auf Kriegsfuß. Doch vor allem König Charles (74) soll ein versöhnliches Gespräch mit seinem Sohn wollen. Allerdings nicht ohne deutlich zu werden. "Sollten die Gespräche zustande kommen, wird der König deutlich machen, dass in Zukunft keine privaten Familienangelegenheiten mehr in der Öffentlichkeit diskutiert werden", erklärte ein Insider gegenüber The Mirror.

Getty Images Kevin Costner, Schauspieler

Amy Katz/ZUMA Press Wire Prinz Harry und Herzogin Meghan beim One805-Event 2023

Getty Images König Charles III. und Prinz Harry, 2022

