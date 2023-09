Neue Liebe! Tom Parkers Witwe Kelsey bittet um Verständnis

Kelsey Parker ist wieder glücklich! Gut eineinhalb Jahre ist es jetzt her, dass die Britin sich von ihrem Mann verabschieden musste. Tom Parker (✝33), der als Mitglied der Band The Wanted berühmt geworden war, starb nach einer langen Krebserkrankung. Seine Frau kämpft sich seitdem mit den gemeinsamen Kindern durch. Jetzt verkündet Kelsey stolz: Sie hat einen neuen Partner – und erbittet sich dafür die Gnade der Fans...

In der Talkshow "Loose Women" teilte die Blondine ihr Glück mit der Welt: Sie ist wieder vergeben. Doch ihre Liebe hat es nicht leicht. "Ich trauere um jemanden und es ist für uns beide sehr, sehr schwer, aber ich bin sehr, sehr glücklich und verdiene ein bisschen Glück", erklärt die zweifache Mutter und ergänzt: "Ich wollte das Märchen mit Tom, aber das hat sich für mich nicht ergeben, also wie soll ich jetzt mit meinem Leben weitermachen? Ich habe einfach das Gefühl, dass ich jetzt ein bisschen Glück brauche!" Deshalb habe Kelsey eine Bitte an alle Fans: "Bitte verurteilt mich nicht, denn ich habe das wirklich durchgemacht und ich brauche kein Urteil!"

Die neue Beziehung ist für Kelsey ein großes Glück. Im August hätte ihr verstorbener Mann seinen 35. Geburtstag gefeiert – ein emotionaler Tag für die Familie. "Ich wünschte, er könnte hier sein und seinen Geburtstag mit uns allen feiern, einen Kuchen essen, lachen", hatte sie damals im Netz geschrieben.

Anzeige

Getty Images Kelsey Parker, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Tom Parker mit seiner Frau Kelsey

Anzeige

Instagram / being_kelsey Tom Parker mit seiner Frau Kelsey und ihrem gemeinsamen Kind

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de