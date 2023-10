Davor hat schwangere Ana Johnson bei ihrer Geburt Angst

Bei Ana Johnson (30) dauert es nicht mehr allzu lange! Im April dieses Jahres verkündete die YouTuberin die tolle Nachricht, dass sie zum ersten Mal ein Kind bekommen wird. Jahrelang hatte sie mit ihrem Mann Tim Johnson probiert, schwanger zu werden. Umso mehr freut sie sich nun auf den Nachwuchs – aber Ana hat auch etwas Respekt vor der kommenden Geburt.

In einem Q&A auf Instagram widmet sich die Influencerin den Fragen ihrer Fans. Einer wollte von Ana wissen, ob sie Angst oder Respekt vor der Geburt habe. "Respekt auf jeden Fall! Ich weiß, dass mein Körper das schaffen wird – er hat schon so viel geschafft und ist so stark", erklärt sie jedoch. Vor einer Sache hat Ana aber auch Angst: "Allerdings habe ich Angst, dass dem Kleinen während der Geburt etwas passieren könnte. Mit geht es schon viel besser nach dem ersten Geburtsvorbereitungskurs mit unserer Hebamme."

Mittlerweile haben Ana und Tim auch schon einen Namen für ihren Jungen ausgesucht! Sie haben zwar in den vergangenen Jahren viele gesammelt, aber: "Tatsächlich ist es keiner davon geworden, da wir durch viele Gespräche auf einen für uns ganz besonderen Namen gekommen sind, den wir einfach nicht mehr aus dem Kopf bekommen haben", verrät Ana. Darauf mussten sie sich dann nicht einmal einigen.

Ana Johnson, YouTuberin

Ana und Tim Johnson, YouTuber

Ana Johnson in der Kinderwunschklinik

