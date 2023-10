Kulturelle Aneigung? Jill Lange erntet Shitstorm für Frisur

Ob sie damit gerechnet hat? Nachdem sich Jill Lange (23) und ihr Ex-Freund Lars Maucher (26) getrennt hatten, artete das Ganze in einen regelrechten Rosenkrieg aus. Immer wieder packten die beiden Ex on the Beach-Stars Details über ihre Beziehung und übereinander aus. Aktuell gönnt sie sich eine Auszeit auf Bali und ließ sich dort eine neue Frisur verpassen. Doch dafür erntet Jill alles andere als Komplimente!

Die Braids, die sie in ihrem Video bei Instagram als "Bali Hair" bezeichnet, kommen bei ihren Abonnenten gar nicht gut an. "Kulturelle Aneignung ist das, zu deiner Information. Also nicht so cool" oder "Schwierig, diese Frisur bei einer Weißen zu sehen. Finde ich nicht gut […]" kommentieren nur zwei User das Posting. Ein weiterer findet: "Das 'Bali Hair' zu nennen, ist irgendwie respektlos."

Es ist nicht das erste Mal, dass Jill mit neuen Looks experimentiert. Im vergangenen Jahr hatte sie sich ihre Extensions abgeschnitten und sich pinkfarbene Strähnen gefärbt. Später hatte sie ihre Frisur erneut gewechselt und sich ihre Haare von einer Friseurin auf Kinnlänge abschneiden lassen. Darauf folgte im März eine erneute Typveränderung: Um ihr Gesicht waren die Haare platinblond gefärbt worden – der Rest schwarz.

Instagram / jill_langee Lars Maucher und Jill Lange, ehemalige "Ex on the Beach"-Teilnehmer

Instagram / jill_langee Jill Lange, Reality-TV-Star

Instagram / jill_langee Jill Lange, Influencerin

