Wie geht es jetzt für "Love Island"-Fabi und Alessa weiter?

Wollen Fabi und Alessandra ihrem Glück außerhalb von Love Island eine Chance geben? Der 25-Jährige und die Zürcherin haben in der Flirtshow großen Gefallen aneinander gefunden. Doch schnell kam Eifersucht auf und dann hatte auch noch die Granate Jeanine versucht, einen Keil zwischen die beiden zu treiben. Doch Fabi und Alessa fanden immer wieder zusammen. Inzwischen mussten sie die Show verlassen. Wollen sie sich trotzdem weiter kennenlernen?

Im Interview mit Promiflash verrieten die beiden, dass sie sich darüber bereits Gedanken gemacht haben – auch wenn sie eine große Entfernung voneinander trennt. "Also, sie wohnt in Zürich. Ich wohne in Berlin. Aber nichtsdestotrotz ist es mit dem Flieger nur eine Stunde. Also, das ist völlig okay", erklärte Fabi. Der Knackpunkt sei, dass es nun auch im Alltag funktionieren müsse: "Dass es schwerer wird, war klar. Das war jedem bewusst." Sie wollen es aber auf jeden Fall miteinander versuchen.

Der Beamte und die Studentin haben inzwischen Gefühle füreinander. "Von meiner Seite aus würde ich schon sagen, da sind Schmetterlinge im Bauch, verknallt", schwärmte Fabi. Es fühle sich für ihn auf jeden Fall sehr gut an – Alessa bestätigte, dass sie das auch so empfinde. Ein Meilenstein sei Fabis Rückkehr aus dem Zweithaus Casa Amor gewesen. "Wir haben alle Hürden bis dahin passiert und das hat einfach noch mehr zusammengeschweißt und uns noch enger gebracht", berichtete Alessa.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 11. September bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

RTLZWEI Fabi und Alessa bei "Love Island"

RTLZWEI / Magdalena Possert Fabi und Alessandra bei "Love Island"

RTLZWEI "Love Island"-Fabi und Alessandra

