Kann sich schwangere Ana Johnson zweites Kind vorstellen?

Ana Johnson (30) musste hart für ihr Glück kämpfen. Die YouTuberin hegte mehrere Jahre lang einen großen Kinderwunsch. Nach mehreren Fehlgeburten, Therapien und Co. konnte die Influencerin im Mai endlich verkünden: Sie und ihr Mann Tim Johnson erwarten ihr erstes Kind. Seitdem fiebern sie der Geburt ihres kleinen Jungen sehnlichst entgegen. Aber kann sich Ana nach den ganzen Strapazen vorstellen, noch mal schwanger zu werden?

In ihrer Instagram-Story reagiert die Influencerin auf die Frage eines Fans, ob sie bereit wäre, die Kinderwunschreise ein zweites Mal auf sich zu nehmen. "Trotz dieser extrem belastenden Zeit, den Medikamenten, Operationen, Spritzen, Tränen und Co. würde ich diesen Weg für ein Geschwisterchen wieder auf mich nehmen", antwortet sie darauf. Schließlich müsse sie beim nächsten Mal nicht bei null anfangen, da sie von der letzten Behandlung noch Eizellen eingefroren hat. "Ich bin positiv gestimmt, was weitere Versuche angeht, weil ich glaube, dass wir nach fünf Jahren endlich alle Diagnosen und Medikamente beisammen haben", erläutert sie.

Allerdings sei das aktuell noch kein Thema bei Ana und Tim, denn sie wollen sich jetzt erst einmal komplett auf ihr Baby konzentrieren, das schon bald das Licht der Welt erblicken wird. So hatte die Beauty bereits verraten, dass der errechnete Entbindungstermin auf den 15. Dezember fällt. "Die Zeit geht einfach so schnell rum! Gefühlt war ich doch gerade in der sechsten Woche", hatte sie ungläubig ihren Fans mitgeteilt.

Tim und Ana Johnson, YouTuber

Ana Johnson, YouTuberin

Ana Johnson im September 2023

