Liam Payne nach schwerer Niereninfektion erstmals gesichtet

Wie steht es um Liam Paynes (30) Gesundheit? Ende August war die besorgniserregende Nachricht bekannt geworden, dass der Sänger ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Wegen einer schweren Niereninfektion und daraus resultierenden schlimmen Schmerzen hatte er sogar seine Tournee durch Südamerika absagen müssen – und drei Wochen später erneut in die Klinik gemusst. Zuletzt ging es dem One Direction-Star aber langsam wieder besser: Jetzt wurde Liam zum ersten Mal wieder in der Öffentlichkeit gesichtet.

Am Sonntagabend war der Musiker mit seiner Freundin Kate Cassidy im Rahmen der Pariser Fashion Week unterwegs. Auf Bildern sieht man ihn Hand in Hand mit dem Model ein Restaurant betreten und später wieder verlassen. Liam wirkt zwar ein wenig angeschlagen und scheint auch an Gewicht verloren zu haben – sonst geht es ihm aber offenbar wieder wesentlich besser. Zum Dinner trug er eine lässige Jeans zu weißem T-Shirt und gleichfarbigen Stiefeln, wozu er eine rot gemusterte Jacke kombinierte. Kate strahlte in einem tief ausgeschnittenen schwarzen Blazerkleid mit Federn und hohen Stiefeln.

Am vergangenen Montag war Kate bei einem Shoppingtrip in London nach dem Gesundheitszustand ihres Liebsten gefragt worden. "Es geht ihm so viel besser. Er ist aus dem Krankenhaus raus und in guten Händen", hatte sie betont. Allerdings habe er sich zu dem Zeitpunkt noch überwiegend daheim aufgehalten, um sich auszukurieren.

Getty Images Liam Payne im Januar 2023

Getty Images Liam Payne und Kate Cassidy im Dezember 2022

Getty Images Liam Payne, Sänger

