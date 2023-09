Notfall: Liam Payne wegen Nierenschmerzen erneut in Klinik

Liam Payne (30) wurde schon wieder ins Krankenhaus eingeliefert! Der Sänger war 2010 im Rahmen der Band One Direction weltberühmt geworden. Seit 2016 ist der Musiker nun jedoch schon solo unterwegs. Dieses Jahr wollte der Brite sogar auf Tour gehen und seine Fans live mit seiner Stimme beglücken. Vor wenigen Wochen jedoch der Schock: Er musste wegen einer schweren Niereninfektion in eine Klinik. Nun musste Liam während seines Urlaubs in Italien erneut ins Krankenhaus!

Wie unter anderem The Sun berichtet, sei der 30-Jährige während seines Urlaubs mit seiner Freundin Kate Cassidy am Comer See krank geworden – er leide erneut an qualvollen Nierenschmerzen. Liam sei mit dem Notarzt ins Krankenhaus gebracht worden, in dem er nun mehrere Tage zur Untersuchung und Überwachung bleiben müsse.

Erst vor wenigen Wochen musste der Musiker aufgrund seiner Leiden seine geplante Tour absagen.

"Schweren Herzens muss ich euch mitteilen, dass wir keine andere Wahl haben, als meine bevorstehende Tournee durch Südamerika zu verschieben. In der vergangenen Woche lag ich mit einer schweren Niereninfektion im Krankenhaus", äußerte er sich traurig in einem Statement auf Instagram.

Getty Images Liam Payne bei der "All of Those Voices"-Premiere

Backgrid / ActionPress Liam Payne mit Kate Cassidy, Dezember 2022

Getty Images Liam Payne, Sänger

