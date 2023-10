Von Walentina zu Zoff gezwungen? Can Kaplan spricht Klartext

Es reicht den beiden! Das Sommerhaus der Stars sorgt für viel Aufruhr. Es wird gestritten, geschrien und beleidigt. Meist mittendrin: Walentina Doronina (23) und ihr Verlobter Can Kaplan. Die Reality-Bekanntheit und der Unternehmer geben ihre unzensierte Meinung zu allem ab. So bat Can beispielsweise Aleksandar Petrovic (32), leiser im Bad zu rotzen. Ihre Mitstreiter meinen, dass die Blondine ihren Liebsten aufhetzen würde. Doch er stellt klar: Walentina stiftet ihn nicht an!

Im Interview mit Promiflash schildert Can: "Ich bin jedes Mal eigenständig zu Aleks gegangen. Ich verstehe nicht, wieso das direkt auf Walentina projiziert wird. [...] Nur weil man vielleicht eine negative Grundeinstellung gegenüber Walentina hat, heißt es nicht, dass alles, was ich mache, nicht aus freien Stücken geschieht." Er sei ein eigenständiger Mann, weswegen er die Aussagen der anderen Teilnehmer lächerlich findet.

"Wenn ich beleidigt werde, setzt sich Walentina selbstverständlich für mich ein", führt Can aus. Dass alles auf seine Verlobte geschoben wird, zeige ihm einmal mehr, wie falsch die ganze Branche ist. "Und mit solchen Aussagen braucht man auch gar nicht versuchen, uns gegenseitig aufzuhetzen", schließt er ab.

Alle Infos zu "Das Sommerhaus der Stars" auf RTL+.

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und Can Kaplan, Januar 2023

Instagram / aleks_petrovic1 Aleksandar Petrovic, Reality-TV-Star

RTL Walentina Doronina und Can Kaplan

