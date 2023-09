Walentina knallhart: Can soll kein Geld durch sie verdienen

Sie weiß, was sie will! Walentina Doronina (23) geht seit vergangenem Jahr gemeinsam mit ihrem Freund Can Kaplan durchs Leben. Kurz nach Bekanntgabe ihrer Beziehung verlobten sich die beiden Turteltauben live im Fernsehen. Für seine Freundin wagt der Unternehmer sogar den Schritt ins Reality-TV: Seit dieser Woche sind die beiden zusammen im Sommerhaus der Stars zu sehen. Doch trotz ihrer Verlobung scheint Walentina klare Vorstellungen zu haben, was nach einer Trennung von ihr und Can passieren soll!

Wie das Reality-Sternchen nun auf Instagram verrät, wolle sie nicht, dass ihr Freund nach einem Beziehungs-Aus weiter von ihr profitiere: "Can war vorher nicht in der Öffentlichkeit, er war vorher nicht auf Instagram bekannt und hatte keine Reichweite. Seine Reichweite ist ja durch mich entstanden." Ihre vielen Follower habe sie sich dagegen selbst durch ihre Auftritte in TV-Shows erarbeitet. Daher verlange sie, dass Can nach dem Ende ihrer Liebschaft seinen Social Media Account löscht.

Das habe die Influencerin jedoch bereits beim ersten Date so mit ihrem Partner abgesprochen. Zudem wolle dieser eigentlich gar nicht in die Öffentlichkeit: "Das Leben von Can besteht nicht aus dem Reality-Business, er macht das für mich", stellt sie klar. Hinter dieser Abmachung würden die beiden auch zu 100 Prozent stehen. "Wenn es andersherum wäre, dann wäre er auch einfach nur für Reichweite mit mir zusammen", schließt die Reality Shore-Teilnehmerin das Thema.

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Reality-TV-Teilnehmerin

Instagram / walentinadoroninaofficial Can Kaplan und Walentina Doronina, Reality-TV-Teilnehmer

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und Can Kaplan, Reality-TV-Teilnehmer

