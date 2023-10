Wird Beyoncés "Renaissance"-Tour bald in die Kinos kommen?

Sie hat große Pläne! Beyoncé (42) begeistert mit ihrer Musik seit vielen Jahren etliche Fans. Bei ihren Touren füllt die Sängerin Stadien und Arenen und räumte bereits zahlreiche Preise ab. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Jay-Z (53) ist sie die am häufigsten nominierte und ausgezeichnete Künstlerin in der Geschichte der Grammys. Nun soll Beyoncé laut einem Insider an ihrem nächsten großen Projekt arbeiten!

Wie eine Quelle gegenüber Page Six berichtet, können sich ihre Fans wohl bald auf einen Kinofilm über ihre "Renaissance"-Tour freuen, der sowohl ihr lang erwartetes visuelles Album "Renaissance" sowie dokumentarische Aufnahmen enthalten soll. Dafür hat die Musikerin anscheinend ihre Auftritte in ihrer Heimatstadt Houston gefilmt. Wie die Quelle berichtet, soll der Film bereits am 1. Dezember dieses Jahres in die Kinos kommen.

Auch Beyoncés Musikerkollegin Taylor Swift (33) hat zuvor einen Deal mit AMC unterschrieben, um ihre "The Eras"-Tour auf die Leinwand zu bringen. Kurz nach dem Vorverkauf hatte der Film bereits die Zehn-Millionen-Dollar-Marke (rund 9,2 Millionen Euro) geknackt. Damit stellt sie die "BTS: Yet to Come"-Dokumentation über die K-Pop-Band BTS, die zuvor als absoluter Kassenschlager galt, in den Schatten.

