Jessica Biel und Justin Timberlake genießen Urlaub in Rom

Sie genießen ihre freie Zeit! Jessica Biel (41) und Justin Timberlake (42) gehen schon seit einigen Jahren gemeinsam durchs Leben. Seit über elf Jahren sind die Schauspielerin und der Sänger miteinander verheiratet. Mit der Geburt ihrer beiden Söhne Silas (8) und Phineas machten die beiden ihr Familienglück dann perfekt. Jetzt gönnen sich die beiden offenbar eine kleine Auszeit: Jessica und Justin verbringen einen Tag in Rom!

Und dabei könnten sie wohl kaum entspannter aussehen. Hand in Hand bummeln die "The Sinner"-Darstellerin und der Musiker durch die Straßen der Stadt und erkunden dabei auch die Katakomben. Justin trägt für den Ausflug ein schwarz-weiß gemustertes Hemd und eine helle Jeans. Dazu kombiniert er ein helles Basecap. Jessica zeigt sich in einer weißen Bluse und einer engen schwarzen Hose. Ihren Look rundet sie mit einer großen schwarzen Sonnenbrille und goldenem Schmuck ab.

Zu Justins Geburtstag im Januar widmete die Beauty ihm rührende Worte im Netz. Bei Instagram schrieb sie: "Alles Gute zum Geburtstag für die Person, die mich jeden Tag aufs Neue herausfordert und inspiriert. Die Person, die mich zum Lachen bringt und mich dazu bringt, etwas zu schaffen und alles zu riskieren. Die Person, die das Gewöhnliche außergewöhnlich macht. Du weißt, wer gemeint ist. Ich liebe dich." Dazu teilte Jessica einige Schnappschüsse von sich und dem Grammy-Gewinner.

TheMegaAgency.com / MEGA Jessica Biel und Justin Timberlake, Oktober 2023

TheMegaAgency.com / MEGA Jessica Biel und Justin Timberlake, Oktober 2023

Instagram / jessicabiel Justin Timberlake und Jessica Biel

