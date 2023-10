So glamourös waren die Gäste bei Anya Taylor-Joys Hochzeit

Sie konnten sich alle sehen lassen! Anya Taylor-Joy (27) und ihr Partner Malcolm McRae gehen seit fast zwei Jahren gemeinsam durchs Leben. Erst vor wenigen Monaten hatten Verlobungsgerüchte der beiden für Schlagzeilen gesorgt – und vor wenigen Tagen war es dann endlich so weit: Die beiden traten in Italien vor den Traualtar. Unter den Gästen der Zeremonie waren auch viele Promis. Einige davon teilen nun ein paar Einblicke von Anyas glamouröser Hochzeit!

So unter anderem Miles Tellers (36) Frau Keleigh (30)! Auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht die 30-Jährige einige Bilder, die womöglich kurz vor oder nach der Trauung entstanden sind. Zusammen mit Schauspielerin Julia Garner (29) oder ihrem Gatten Miles posiert sie in einem eleganten Look auf einem Steg in Venedig. "Hochzeitsfeierlichkeiten Teil eins", kommentiert sie den Beitrag. Am Abend vor der Trauung feierte die Hochzeitsgesellschaft einen extravaganten Maskenball.

Das Brautpaar selbst meldet sich bislang noch nicht zu seiner Hochzeit. Bislang veröffentlichte nur Daily Mail Paparazziaufnahmen, die die zwei an ihrem großen Tag zeigen. So glänzte Anya in einem beigefarbenen Kleid mit Kolibri-Aufdruck und einem kleinen Schleier. Ihr Gatte trug an diesem Tag wohl etwas von der Luxusmarke Dior.

Anzeige

Instagram / keleighteller Julia Garner und Keleigh Teller in Venedig, Oktober 2023

Anzeige

Instagram / keleighteller Keleigh und Miles Teller im Oktober 2023

Anzeige

Getty Images Anya Taylor-Joy und Malcolm McRae in West Hollywood

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de