Sydney Sweeney zeigt Unterwäsche auf Pariser Fashion Week

Sydney Sweeney (26) beweist ihr Modebewusstsein. Die Schauspielerin feierte vor allem durch ihre Rolle in der HBO-Erfolgsserie Euphoria weltweite Erfolge. Seither hat sie sich in den Kreisen der Crème de la Crème Hollywoods fest etabliert. Doch begeistert sich die US-Amerikanerin nicht nur für die Schauspielerei, sondern fällt auch gerne mit ihren Looks auf. So auch wieder zur aktuellen Fashion Week in der französischen Metropole. Sydney präsentiert sich in Paris im hotten Zweiteiler.

Bei der Show der berühmten Luxus-Modemarke Miu Miu überzeugt die 26-Jährige in einem Ensemble aus Shorts und Tweed-Blazer. Ihren Look rundet sie mit einem auffälligen Paar Plateau-Pumps und einer stilvollen Sonnenbrille ab, wie Bilder zeigen, die Daily Mail vorliegen. Doch fällt ein Detail ihres Outfits wohl besonders ins Auge – ihre absichtlich hervorblitzende weiße Unterwäsche. Gewagt präsentiert Sydney diese und zieht damit in der französischen Hauptstadt sicherlich so einige Blicke auf sich.

Dass sich die Schauspielerin gerne an gewagte Looks traut, hatte sie schon in der Vergangenheit unter Beweis gestellt. Vergangenes Jahr hatte sie mit einer drastischen Typveränderung überrascht. Denn anstatt ihrer charakteristischen blonden Mähne trug sie rote Haare und einen Pony. "Diese Haarfarbe steht dir so gut", war nur eine der vielen positiven Rückmeldungen ihrer Fans gewesen.

Getty Images Sydney Sweeney bei der Met Gala 2023

Getty Images Sydney Sweeney, Serienstar

Instagram / sydney_sweeney Sydney Sweeney im März 2022

