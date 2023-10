Vor Kourtney: Travis Barker schwärmte für Kim Kardashian!

Diese Familie hat es ihm wohl richtig angetan! Im Moment ist Travis Barker (47) mit seiner Frau Kourtney Kardashian (44) so richtig glücklich: Der Blink-182-Drummer und die Keeping up with the Kardashians-Protagonistin erwarten im Moment nämlich ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Auch in der TV-Show der beliebten Großfamilie macht das Paar immer wieder deutlich, wie verliebt es ist. Doch vor seiner Beziehung mit Kourtney stand Travis offenbar auf eine ihrer Schwestern – und zwar auf Kim (42)!

Das deutete der Musiker jedenfalls schon 2006 in seinen Memoiren "Can I Say: Living Large, Cheating Death, and Drums, Drums, Drums" an. In dem Buch schwärmt er nämlich in den höchsten Tönen von der Schwester seiner heutigen Frau. Auf den Seiten bezeichnet Travis Kim nicht nur als "verdammt heiß", sondern unter anderem auch als "Augenweide".

Ob es Kourtney wohl stört, dass Travis damals so von Kim schwärmte? Immerhin liegen die Unternehmerin und ihre Schwester im Moment sowieso schon ganz schön im Clinch. In den neuen Folgen von The Kardashians zoffen sich die beiden heftig. Kourtney wirft Kim unter anderem vor, dass sie es nicht ertrage, wenn jemand anderes im Mittelpunkt steht...

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian im April 2022

Getty Images Travis Barker, Schlagzeuger

Getty Images Kourtney und Kim Kardashian im Februar 2019

