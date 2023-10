Bruce Willis' Frau wünschte sich Aufklärung zu seiner Demenz

Emma Heming (45) hätte sich mehr Hilfe gewünscht. Das Model ist seit mehreren Jahren glücklich mit Bruce Willis (68) verheiratet. Doch vor einigen Monaten wurde das Ehepaar mit einer Schocknachricht konfrontiert – bei dem Schauspieler wurde Aphasie und Demenz diagnostiziert. Seitdem hat sich das Leben des Hollywoodstars und seiner Familie geändert: Wie schwer das Ganze am Anfang war, macht seine Frau deutlich: Denn Emma wusste anfangs gar nichts über die Erkrankung!

In ihrem Podcast "Make Time to Connect" sprach die 45-Jährige mit ihren Gästen über die Zeit, als sie das erste Mal von der Krankheit gehört hatte. "Ich wusste nicht, wo ich hingehen sollte, was ich nachschlagen sollte. Ich habe alles nachgeschlagen und es hat mich verrückt gemacht", erinnerte sich Emma. Sie habe sich über die Diagnose ihres Mannes informieren wollen, allerdings habe sich die Recherche als schwer herausgestellt. Denn laut Emma gab es "nicht viele [Informationen über FTD]". Der Austausch mit anderen Betroffenen habe ihr dafür umso mehr weitergeholfen.

Bereits in der "Today Show" hatte die zweifache Mutter betont, wie sehr Bruce' Erkrankung die gesamte Familie beeinflusst. "Es ist schwer für die Person, bei der die Diagnose gestellt wird, aber auch für die Familie. Und das ist für Bruce, für mich oder für unsere Mädchen nicht anders", schilderte Emma.

Anzeige

Getty Images Bruce und Emma Heming Willis bei der Premiere von "Motherless Brooklyn"

Anzeige

Getty Images Emma Heming-Willis, November 2016

Anzeige

Instagram / emmahemingwillis Bruce Willis und Emma Heming

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de