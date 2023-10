Claudia Oberts Lover Max gibt Details zum Sommerhaus preis!

Er steht Rede und Antwort. Seit einigen Wochen flimmert die neue Staffel von Das Sommerhaus der Stars über die Bildschirme. Auch in diesem Jahr stellen sich wieder acht Promi-Paare den herausfordernden Challenges, um bleiben zu dürfen. Claudia Obert (62) und ihren Freund Max Suhr (25) hatte der Exit zuerst getroffen: Sie mussten in Folge drei die Heimreise antreten. Nun beantwortet Max einige Fragen zur Show!

In einer Fragerunde auf Instagram stellt sich der 25-Jährige nun den neugierigen Fragen seiner Fans. Ein User möchte wissen, ob es ihm in der Villa zu laut war. "Eigentlich fand ich das immer sehr schön, wenn die da alle herumgeschrien haben, dann ist endlich etwas passiert", verrät er. Und mit welchen Kandidaten hat sich Max am besten verstanden? Seine Antwort: Carina Crone und Tim Toupet (51). "Mit den beiden werde ich demnächst auch ein paar Blechraketen zünden, darauf freue ich mich schon", plaudert er aus.

Claudia und Max schienen ihren Exit zunächst gelassen zu nehmen. "Ich wünsche euch einen geilen Verlauf und viel Erfolg mit eurer Staffel", erklärte die 62-Jährige vor den anderen Kandidaten – im Einzelinterview klang es dann aber anders: "Die kotzen mich alle an, diese blutleeren Langweiler."

