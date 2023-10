Das war Hannes' persönliches Highlight bei "Love Island"

Er behält die Zeit in Erinnerung. Die diesjährige Love Island-Staffel hat am Montagabend sein Ende gefunden. Jenny und Luca sind die strahlenden Gewinner und dürfen sich über ein Preisgeld von satten 50.000 Euro freuen. Kurz vor dem großen Finale hieß es jedoch noch für Hannes, Vani (24) und Miriam: Koffer packen. Wie erlebten die zuvor ausgeschiedenen Islander die Zeit im Liebesparadies? Mit Promiflash spricht Hannes über seine Highlights.

"Da gab es echt viele Highlights, aber wenn ich mir eins aussuchen müsste, dann war es tatsächlich auch der Zusammenhalt von den ganzen Islandern", verrät der 24-Jährige und fügt hinzu: "Ich glaube, das gab es noch nie bei "Love Island", dass sich so schnell auch so viele Couples gefunden haben und so lange durchgehalten haben." Für Hannes sind es aber auch die Gespräche mit den Jungs, die ihm in Erinnerung bleiben. "Zum Schluss hin haben sie dann auch eben den echten Hannes erkannt und haben mir dann diesen sehr herzzerreißenden Zuspruch gegeben", erklärt der Student daraufhin.

Im weiteren Verlauf des Promiflash-Interviews macht der Sohn von NDW-Star Markus Mörl (64) dann noch deutlich, dass wohl echte Freundschaften zwischen den Kandidaten entstanden sind. Auch ein Wiedersehen nach dem Show-Aus stehe bereits an. "Wir sehen uns auf jeden Fall auch nach 'Love Island' noch mal wieder und freuen uns", meint Hannes.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 11. September bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

Anzeige

RTL2 Hannes Mörl, "Love Island"-Kandidat 2023

Anzeige

RTL II Hannes und Miriam bei "Love Island" 2023

Anzeige

RTL2 Hannes Mörl, "Love Island"-Kandidat 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de