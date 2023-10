Harry und Meghan wollen sich bei den Royals einschleimen!

Ist hier bald eine große Versöhnung in Sicht? Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) sind bei den britischen Royals in Ungnade gefallen. Aufgrund vieler öffentlicher Anschuldigungen und einem explosiven Enthüllungsbuch wollen König Charles III. (74), Prinz William (41) und Co. nichts mehr mit den royalen Aussteigern zu tun haben. Doch offenbar nähern sich die beiden wohl wieder dem Königshaus an: Harry und Meghan haben Kontakt zu Charles' jüngeren Bruder aufgenommen!

Wie Express berichtet, sind sich das Paar und Prinz Edward (59) sowie seine Frau Sophie (58) wieder etwas näher gekommen. Etwa mit einem Hintergedanken? "Sollten sich die Sussexes mit ihnen verbinden, haben sie, anders als Prinzessin Eugenie (33), echten Einfluss. Wer weiß, was das Ergebnis sein könnte!", erklärt ein Royal-Experte. Laut dem königlichen Insider könne dies für Harry und Meghan das "Tor zurück in den königlichen Haushalt" bedeuten.

Für Meghan kommt eine Rückkehr in den britischen Palast wohl aber nicht mehr infrage. "Meghan baut sich an der Westküste ihr eigenes Leben auf. Die königliche Familie ist in ihrem Leben weitestgehend im 'Rückspiegel'", erklärte kürzlich eine Quelle gegenüber Fox News.

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Prinz Charles, März 2019

Getty Images Prinz Edward und seine Frau Sophie

Getty Images Herzogin Meghan im September 2022

