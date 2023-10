Romina Palm äußert sich zu Flirtgerüchten mit Christian Wolf

Sie bringt ein wenig Licht ins Dunkel! Seit einigen Wochen spekulieren Fans, dass Ex-GNTM-Girl Romina Palm (24) und Fitnessliebhaber Christian Wolf miteinander anbandeln. Schon öfters sahen Promiflash-Leser die beiden gemeinsam vor einem Club oder im Freizeitpark. Bisher hat sich aber weder das Model noch der Ex-Freund von Antonia Elena zu den Gerüchten geäußert – bis jetzt: Romina spricht erstmals über die anhaltenden Spekulationen!

In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram wird die 24-Jährige natürlich auch zu ihrem aktuellen Liebesleben ausgequetscht. Auch wenn sie den Namen der Person in den Fragen unkenntlich macht, dürfte vielen Fans klar sein, um wen es sich handelt. Doch ins Detail will die Beauty nicht gehen. "Ich würde dazu gern etwas sagen, aber aktuell versuche ich mein Privatleben privat zu halten. Nicht, weil ich etwas verstecken möchte, sondern weil auch andere Menschen involviert sind und ich da respektvoll sein möchte", erklärt sie einem Fan.

Noch im Sommer dieses Jahres schwärmte die Influencerin im Promiflash-Interview, wie gut sie sich fühlt. "Also mir geht es aktuell richtig gut, es hat auch lange gebraucht. Ich meine, wir haben jetzt mittlerweile Juli – schon die Hälfte des Jahres ist um. Verrückt! Aber mir geht es wirklich sehr, sehr gut. Ich hatte die richtigen Leute um mich und bin sehr glücklich", erzählte sie offen.

Promiflash Romina Palm und Christian Wolf im Phantasialand, September 2023

Promiflash Romina Palm und Christian Wolf im September 2023 in Köln

Instagram / rominapalm Romina Palm im Juli 2023

