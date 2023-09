Fans sicher: Romina und Christian Wolf zusammen in New York!

Die Indizien verdichten sich! Die Schlagzeilen rund um Christian Wolf reißen nicht. Erst vor wenigen Tagen wurde verkündet, dass der Fitnessinfluencer und Unternehmer sich aus der Firma, die er jahrelang mit aufgebaut hatte, zurückzog. Und obwohl er auch nicht mehr auf Social Media unterwegs ist, spekulieren die Fans, den Münchner in anderen Storys zu sehen. User meinen nämlich, dass er mit der GNTM-Bekanntheit Romina Palm (24) in New York sein könnte!

Grund für diese Annahme sind die Instagram-Storys und Beiträge der 24-Jährigen aus New York. Ein Clip, den sie teilte, zeigte zwar nur ein niedliches Eichhörnchen, jedoch ist im Hintergrund eine männliche Stimme zu hören und die klingt ganz schön nach Christian – sind die Follower sich sicher! "Es ist einfach an Peinlichkeit nicht mehr zu überbieten. Verstecken und doch so offensichtlich...", kommentiert beispielsweise ein aufmerksamer Fan.

Zudem teilte Romina ein Bild mit einem Mann, der sie am Kopf küsst. Zwar hat der Unbekannte ein Tattoo am Hals, mit dem man Christian zuvor noch nicht gesehen hatte – jedoch soll es auch hierfür eine Erklärung geben: "Der einzige Vorteil, dass er sich aus Social Media zurückgezogen hat, ist, dass keiner offiziell weiß, dass er mittlerweile am Hals zugehackt ist", heißt es unter anderem. Außerdem soll ein kleines Muttermal am Ohr ihn entlarvt haben. Beide Postings sind mittlerweile gelöscht.

Instagram / rominapalm Romina Palm, ehemalige GNTM-Kandidatin

Instagram / christianwolf Christian Wolf, Fitness-Unternehmer

Instagram / rominapalm Romina Palm, August 2023

