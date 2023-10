Simone Ballack und ihr Heiko ganz verliebt beim Opernball

Simone Ballack (47) und ihr Liebster genießen die Zweisamkeit! Vor rund zwei Monaten hat die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin ihre neue Beziehung zu dem Hotelunternehmer Heiko Grote öffentlich gemacht, nachdem Turtelfotos der beiden die Runde gemacht hatten. Mit ihrem Heiko scheint sich Simone total wohlzufühlen und zeigt sich mittlerweile auch gerne mit ihm auf Events. So strahlten die beiden nun auch beim Opernball in Leipzig!

Am Montagabend fand der 28. Opernball in der sächsischen Großstadt statt. Auch die 47-Jährige und ihr neuer Partner standen auf der Gästeliste und posierten überglücklich für ein paar Schnappschüsse – Heiko legte seiner Simone dabei vertraut eine Hand an die Hüfte. Für das Event schmissen sich die zwei auch besonders in Schale: Die gebürtige Kaiserslauterin trug ein langes weißes Abendkleid mit XXL-Beinschlitz und tiefen Ausschnitt. Der 55-Jährige wählte einen dunkelgrauen Anzug mit weißem Hemd und schwarzer Fliege.

Heiko und Simone sind anscheinend sehr happy miteinander. Das hatte der Geschäftsführer auch bereits im Interview mit Bunte deutlich gemacht: "Was mich am meisten an Simone fasziniert, ist ihre Power und sie ist wunderschön! Wir sind aus dem gleichen Holz geschnitzt. Mit Simone habe ich eine Partnerin gefunden, mit der es in allen Bereichen passt."

Timm, Michael Simone Ballack beim Leipziger Opernball 2023

Instagram / simoneballack Simone Ballack und Heiko Grote auf dem Oktoberfest 2023

Instagram / simoneballack Simone Ballack und Heiko Grote im Juli 2023

