"Stinktier": Ist dieses Outfit von Leni Klum etwa ein Flop?

Hat Leni Klum (19) mit diesem Outfit etwa ins Klo gegriffen? Die Tochter der Germany's next Topmodel-Chefin Heidi Klum (50) präsentiert sich in den sozialen Medien immer wieder in stylishen Looks und glamourösen Kleidern. Aber auch im Rahmen ihres Berufs als Model steht sie regelmäßig topgestylt vor der Kamera. Eigentlich sind ihre Fans immer total angetan von ihren Kombinationen – doch mit diesem neuen Look kann Leni viele ihrer Supporter nicht überzeugen...

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht Leni jetzt diesen neuen Schnappschuss, auf dem sie in Klamotten des Labels Karl Lagerfeld posiert: Auf dem Pic trägt der Teenager eine weiße Bluse, eine schwarze Tasche und einen auffälligen großen Bucket Hat aus schwarzem und weißen Kunstfell. Leni selbst ist von dem exzentrischen Outfit wohl total begeistert. Sie schreibt kurz und knapp: "K für Klum, K für Karl – für immer!"

Doch ihre Community kann Leni mit dem modischen Ensemble nicht ganz überzeugen. "Etwas früh für Halloween!", "Was ist das denn für ein Hut? Sieht aus wie ein Stinktier" oder auch "Furchtbarer Hut", kommentieren beispielsweise drei User. Zwei andere Nutzer schwärmen aber hingegen: "Was für ein schöner Hut" und "Toller Hut."

Getty Images Leni Klum und Heidi Klum, September 2022

Getty Images Leni Klum im Dezember 2022

Getty Images Leni Klum, Tochter von Heidi Klum

