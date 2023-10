Während Scheidung: Sophie Turner ist mit Tochter unterwegs

Sophie Turner (27) entscheidet sich für einen Spaziergang. Die Game of Thrones-Darstellerin hat äußerst turbulente Wochen hinter sich. Joe Jonas (34) und sie haben sich überraschend getrennt, in wenigen Stunden sollen die Verhandlungen der Schauspielerin und des Musikers beginnen: Im Laufe der Mediation soll unter anderem das Sorgerecht für die zwei gemeinsamen Töchter geklärt werden. Mit ihrem jüngsten Nachwuchs wurde Sophie kurz zuvor bei einem Ausflug gesichtet.

Ist es die Ruhe vor dem Sturm? Daily Mail liegen Schnappschüsse vor, die die Britin mit ihrer jüngsten Tochter Delphine in New York zeigen. Sophie schob ihre Kleine im Kinderwagen vor sich her, im Schlepptau schien sie eine Freundin zu haben. Die Damen genossen in den Straßen vom Big Apple einen Frozen Yoghurt und schienen eine gute Zeit zu haben.

Wenige Tage vorher wurde die 27-Jährige mit ihren Freundinnen Taylor Swift (33) und Blake Lively (36) gesichtet. TMZ veröffentlichte Aufnahmen, welche die drei Frauen in einem Restaurant in New York zeigen. Die drei Ladys schienen einen schönen Mädelsabend gehabt zu haben und ihr Dinner-Date in vollen Zügen zu genießen.

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner bei der Premiere des Films "Devotion", September 2022

Getty Images Sophie Turner, Januar 2020

ActionPress / Backgrid Sophie Turner in New York, Oktober 2023

