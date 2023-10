Wow! Zendaya strahlt in elegantem Kleid mit XXL-Ausschnitt

Sie zieht alle Blicke auf sich! Zendaya (27) gehört nicht nur zu den aktuell gefragtesten Schauspielerinnen der Welt, sondern überzeugt auch stets mit ihren Looks. Ob lässiger Streetstyle oder glamouröse Abendkleider bei Award-Shows – die Emmy-Preisträgerin sorgt immer für einen Hammer-Auftritt. So auch jetzt wieder: Bei der Fashion Week in Paris zeigt sich Zendaya in einem edlen Kleid, das ganz schön viel Haut zeigt!

Am Montag präsentierte das Luxuslabel Louis Vuitton seine Frühjahr-/Sommerkollektion für das kommende Jahr im Rahmen einer großen Modenschau. Neben Stars wie Ana de Armas (35) und Cate Blanchett (54) war auch Zendaya eingeladen. Sie erschien in einem langen weißen Dress mit Schnalle an den Trägern, was mit einem Detail besonders ins Auge fiel: Ein Reißverschluss in der Mitte des Abendkleids – und dieser war am Ausschnitt und an den Beinen extra weit aufgezogen! Dazu kombinierte sie dezenten Goldschmuck und weiße Heels.

Zurzeit sorgt Zendaya auch mit ihrem Liebesleben für Aufsehen: Denn es wird schon seit Wochen gemunkelt, ob ihr Freund Tom Holland (27) um ihre Hand angehalten hat. Immer wieder scheinen neue Indizien aufzutauchen, die dafür sprechen. Doch die 27-Jährige selbst versicherte kürzlich auf Instagram, dass sie und ihr Liebster nicht verlobt seien.

OLIVIER BORDE / BESTIMAGE Zendaya bei der Fashion Week in Paris im Oktober 2023

OLIVIER BORDE / BESTIMAGE Zendaya bei der Fashion Week in Paris im Oktober 2023

Getty Images Zendaya Coleman und Tom Holland, Dezember 2021

