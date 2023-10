Britney Spears sauer: Vater passt auf Jamie Lynns Kinder auf

Sie kann es nicht glauben! Britney Spears (41) hat einige schwere Jahre hinter sich. Anfang des Jahres 2008 war sie unfreiwillig unter die Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears (71) gestellt worden, die sie selbst als "missbräuchlich" bezeichnete. 13 Jahre lang kämpfte sie, bis diese schließlich im Jahr 2021 durch das Gericht beendet wurde. Seitdem ist die Beziehung zu ihrer Familie schwierig – zu ihrem Vater hat sie keinerlei Kontakt mehr. Nun kommen jedoch neue Informationen ans Licht, die die Beziehung von Britney und ihrer Schwester Jamie Lynn Spears (32) weiter belasten.

Wie Daily Mail berichtet, soll Britneys Vater nach einem gescheiterten Aufenthalt in einer Entzugsklinik wieder bei Jamie Lynn untergekommen sein, die zusammen mit ihrem Mann Jamie Watson (41) und ihren zwei Töchtern auf einem Anwesen lebt. Während Britneys Schwester für Dancing with the Stars unterwegs war, soll Jamie geholfen haben, auf ihre Kinder aufzupassen. "Das macht Britney offensichtlich aus vielen Gründen wütend", erklärt eine Quelle. Sie könne nicht glauben, dass Jamie Lynn ihrem Vater erlaube, auf ihre Kinder aufzupassen, nach allem, was er Britney wohl angetan habe.

Zudem verstehe sie nicht, dass Jamie sich um den Nachwuchs ihrer Schwester kümmere, während er Britneys Meinung nach Schuld daran sei, dass sie sich mit ihren eigenen zwei Söhnen zerstritten habe. Britneys Kinder sind kürzlich mit ihrem Vater nach Hawaii gezogen, offenbar ohne sich von ihrer Mutter zu verabschieden.

