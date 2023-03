Liebe in den Sechzigern: Jane Seymour war selbst überrascht

Sie hat sich noch mal verliebt! Die Schauspielerin Jane Seymour (72) ist wohl den meisten aus der Serie "Dr. Quinn – Ärztin aus Leidenschaft" bekannt. Über die Jahre trat die gebürtige Britin ganze vier Mal vor den Traualtar – alle ihre Ehen wurden geschieden. Heute ist sie zwar nicht verheiratet, aber in einer glücklichen Beziehung. In ihren Sechzigern verliebte sich Jane nämlich noch einmal!

Vor acht Jahren fand die 72-Jährige erneut die Liebe in dem Produzenten David Green. Dass sie sich mit über 60 Jahren noch einmal verlieben würde, verblüffte die vierfache Mutter selbst. "Ich habe definitiv nicht danach gesucht", verrät sie HELLO!. Ihren Liebsten habe sie über einen gemeinsamen Freund kennengelernt. "David tauchte eines Tages vor meinem Haus mit einem meiner ältesten Freunde auf. [...] Und das Nächste, was ich weiß, ist, dass wir uns lange unterhielten", erzählt Jane weiter. Dabei seien die beiden auch darauf gekommen, dass sie vor langer Zeit fast zusammen gearbeitet hätten.

Vor acht Jahren äußerte sich Jane zu der Frage, ob sie sich eine fünfte Hochzeit vorstellen könne: "Ich weiß nicht, ob ich wirklich noch einmal heiraten sollte, aber es gibt da gerade jemanden in meinem Leben, mit dem ich alles total genieße. Niemand weiß, wer er ist, einfach nur eine normale, nette Person, die ich bereits 34 Jahre zuvor getroffen habe", erzählte die Schauspielerin ganz offen im Gespräch mit Fox News.

Jane Seymour und David Green im Juni 2017

David Green und Jane Seymour im Februar 2017

Jane Seymour bei einer Pre-SAG-Awards-Party in L.A. im Januar 2020

