"Nicht cool": Sam Asghari verteidigt Britney nach Trennung

Er hat die Nase voll. Sam Asghari (29) und Britney Spears (41) sorgten in den vergangenen Monaten für jede Menge Aufsehen. Nachdem die beiden nach sechs Jahren ihr Liebes-Aus bekannt gegeben hatten, lieferten sie sich anschließend eine öffentliche Schlammschlacht. Doch der Ex der Pop-Prinzessin scheint das inzwischen hinter sich gelassen zu haben – zumindest für den Moment. Sam nimmt Britney im Netz in Schutz.

Alles begann mit einem Scherz von Donald Trump Jr. (45). Der Sprössling des einstigen US-Präsidenten teilte auf seinem Instagram-Account ein Meme der "Womanizer"-Interpretin. In diesem machte er sich mitunter über den bizarren Messertanz der Sängerin lustig. Offenbar geht das für Sam nun aber zu weit. Er kommentiert den Beitrag prompt mit den Worten: "Hey, Klein-Trump. Du hörst nicht auf zu schikanieren, also bin ich hier, um dir zu sagen, dass man durch Mobbing weder cool wird noch Freunde gewinnt. [...] Also, sei kein Mobber Jr.!"

Ihren skurrilen Tanz mit den Messern hatte Britney in einem Video festgehalten, welches sie auf Instagram geteilt hatte. "Ich habe heute angefangen, in der Küche mit Messern zu spielen", hatte die 41-Jährige die Clips kommentiert. Darin hatte sie zwei silberne Klingen in den Händen gehalten, sich damit wild im Kreis gedreht und herumgefuchtelt – mitunter auch ziemlich nah an ihrem Kopf.

Getty Images Donald Trump Jr., 2023

Getty Images Sam Asghari, 2019

Instagram / britneyspears Britney Spears, Musikerin

