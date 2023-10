So süß unterstützt Dwayne Johnson seine Tochter bei Turnier

Er wird wohl für immer ihr größter Cheerleader sein! Schauspieler Dwayne "The Rock" Johnson (51) ist nicht nur einer der größten Stars Hollywoods, sondern auch fürsorglicher Vater von drei Töchtern. Im Netz gab der "Baywatch"-Darsteller schon öfter mal Einblicke in sein turbulentes Leben mit seinen Mädels. Und nun beweist er einmal mehr, wie viel ihm seine Kinder bedeuten: Dwayne feuerte eine seiner Töchter bei einem Reitturnier euphorisch an!

Wie Daily Mail berichtet, war der 51-Jährige vor wenigen Tagen zusammen mit seinem Nachwuchs bei einem Reitsportturnier. Aufnahmen zeigen, wie stolz und glücklich der Leinwandheld seinen Spross supportet. Immer wieder knipste der Muskelmann Bilder seiner Kleinen und feierte sie bei einer Siegerehrung. Ob nun Jasmin oder Tiana eine Auszeichnung entgegennehmen konnte, ist aber nicht klar erkennbar.

Dass Dwayne in seiner Vaterrolle komplett aufgeht, hatte er erst im vergangenen Jahr gegenüber CBS verraten. "Ich liebe es aber auch Papa zu sein. Es ist das Wichtigste für mich!", hatte der Hollywoodstar ausgeplaudert und hinzugefügt: "Das Allerwichtigste, was ich sein will, ist Papa. Das ist alles!"

Instagram / therock Dwayne "The Rock" Johnson mit seiner Tochter Jasmine

Instagram / therock Dwayne "The Rock" Johnson mit seiner Tochter Tiana

Getty Images Dwayne Johnson mit seiner Tochter Simone

