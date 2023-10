Tom Bradys getragenes Trikot wird für Millionen versteigert

Dieses Kleidungsstück ist besonders wertvoll! Jahrelang spielte Tom Brady (46) in der NFL als Quarterback. Zuerst lange Zeit bei den New England Patriots – die letzten Jahre allerdings bei den Tampa Bay Buccaneers. Im Februar dieses Jahres verkündete der Ex von Gisele Bündchen (43) dann, dass er endgültig aufhören will. Jetzt soll das Trikot, das Tom bei seinem allerletzten Spiel getragen hat, für ein stolzes Sümmchen versteigert werden!

Am 16. Januar dieses Jahres stand Tom das letzte Mal auf dem Feld, als die Buccs in den Play-offs gegen die Dallas Cowboys verloren haben. Genau von diesem Spiel wird jetzt das Trikot des Quarterbacks in dem Auktionshaus Sotheby's and Wynn's versteigert werden. Der Grund: Tom gilt als der beste Footballspieler aller Zeiten, mit seiner Karriere schrieb er Geschichte. Das Shirt mit der Nummer 12 soll daher bis zu 2,4 Millionen Euro einbringen!

Brahm Wachter, ein Abteilungsleiter von Sotheby's, erläutert gegenüber TMZ, wie wertvoll Toms Trikot ist. "Es gibt nur wenige Athleten, die allgemein als die größten in ihrem Sport anerkannt sind [...]. Für die NFL ist es Tom Brady. Dieses historische Trikot, das er beim allerletzten Spiel seiner Karriere trug, ist eine greifbare Erinnerung an Bradys unvergleichliches Vermächtnis und als solches das wohl begehrteste NFL-Trikot, das jemals versteigert wurde." Nächsten Monat soll die Auktion stattfinden.

Getty Images Tom Brady bei seinem letzten Footballspiel

Getty Images Tom Brady im Januar 2023

Getty Images Tom Brady, Footballspieler

