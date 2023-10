Nächstes Pic mit Hottie: Streut Jill Lange Liebeshinweise?

Sie heizt die Gerüchteküche weiter an. Nach einem ziemlich turbulenten Jahr gönnt sich Jill Lange (23) aktuell eine sonnige Auszeit auf Bali. Auf Social Media gewährt die Ex von Lars Maucher (27) ihren Fans selbstverständlich regelmäßig private Einblicke in ihren Urlaub. Dabei zeigte sich die Influencerin zuletzt mit einem neuen Mann an ihrer Seite. Nun teilt Jill einen weiteren Schnappschuss mit Nathan!

Auf Instagram zeigt sich die 23-Jährige jetzt erneut ziemlich vertraut mit dem Hottie. Auf dem Bild teilen sich die zwei eine Strandliege, während die Beauty in seinem Arm liegt. "Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort", schreibt Jill dazu. In der Kommentarspalte schwärmt sie weiter: "Mein Machine Gun Kelly." Nach einer platonischen Freundschaft klingt das jedenfalls nicht. Ob der Tattoo-Liebhaber tatsächlich ihr Neuer sein könnte, hält die TV-Bekanntheit bislang noch offen.

Die beiden haben sich wohl in einem Hotel auf Bali kennengelernt. "Er hat mich auf meine Tattoos angesprochen, dann hat er mir seine Tabletten gegen Bali Belly angeboten und haben uns direkt perfekt verstanden", erklärte Jill zu einem Video im Netz. Nathan ist Australier und scheint mit ihr auf einer Wellenlänge zu sein. "Mittlerweile haben wir uns zusammen ein Hotelzimmer in Uluwatu genommen", fügte der Realitystar verheißungsvoll hinzu.

Instagram / jill_langee Jill Lange, Influencerin

Instagram / jill_langee Jill Lange und Nathan im Oktober 2023

Instagram / jill_langee Jill Lange im Urlaub

