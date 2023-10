Travis Kelce und sein NFL-Team haben Freundschaftsarmbänder!

Das ist doch mal eine waschechte Bromance! Travis Kelce (34) spielt für die Kansas City Chiefs in der National Football League – auf der Position des Tight Ends. Mit ihnen konnte der American-Football-Spieler in den vergangenen Jahren große Erfolge feiern: Der Profisportler holte mit seiner Mannschaft bereits zweimal den Super Bowl-Sieg. Nun wird deutlich, dass sich das Team auch abseits des Spielfelds blendend versteht!

In einem aktuellen Clip auf TikTok tauschen die Chiefs-Teamkollegen süße Freundschaftsarmbänder miteinander aus. Der 33-Jährige bekommt dabei ein besonderes Exemplar mit der Aufschrift "Killa Trav" in die Hand gedrückt – lauter Lacher inklusive. Die Bildunterschrift unter dem Video bringt den wohltuenden Austausch in der Umkleidekabine dabei auf den Punkt: "Wir sind hier alle BFFs."

Aus dem Grinsen scheint der Profisportler aktuell nicht herauszukommen. Im "Chasin' It"-Podcast hatte Travis über Taylor Swift (33) gesprochen. Auf die Frage, ob er dachte, dass sich das Ganze so entwickelt, musste der NFL-Spieler schmunzeln. "Ich hatte keine Ahnung, Mann", erklärte er und fügte hinzu: "Du kannst mir nicht erzählen, dass es irgendjemand anders auch getan hat. Aber ich kann mich nicht darüber beklagen, wie sich das alles entwickelt hat."

Anzeige

Getty Images Travis Kelce mit Marquez Valdes-Scantling im Oktober 2023

Anzeige

TikTok / @chiefs Travis Kelce im Oktober 2023

Anzeige

Getty Images Taylor Swift beim Spiel von Travis Kelce im September 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de