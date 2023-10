Zweiter Mediationstag: Sophie Turner mit Töchtern unterwegs

Sie verbringt die freien Stunden mit ihren Kids. Sophie Turner (27) und Joe Jonas (34) hatten vor wenigen Wochen nach vielen Spekulationen bestätigt, sich scheiden zu lassen. Trotz angekündigten freundschaftlichen Verhältnis begannen die Schauspielerin und der Sänger mit einer ordentlichen Schlammschlacht. Inzwischen streiten sie sich vor Gericht um das Sorgerecht für die Kinder. Und mit den beiden Töchtern wurde Sophie jetzt am zweiten Verfahrenstag gesichtet!

Nachdem sie den Gerichtssaal verlässt, will die Beauty offenbar ein paar entspannte Stunden mit ihren Töchtern Willa und Delphine verbringen. Fotos, die Page Six vorliegen, zeigen die Game of Thrones-Darstellerin mit einem Doppelkinderwagen, in dem die Mädchen sitzen. Während des Spaziergangs telefoniert Sophie – und sieht dabei nicht nur ziemlich entspannt aus, sondern lächelt auch hin und wieder!

Offenbar schaffen es die beiden tatsächlich, sich zu einigen. Ein Insider plauderte gegenüber Page Six aus, dass auch der Jonas Brothers sehr daran interessiert sei, alles friedlich zu klären: "Joe ist fest entschlossen, es mit Sophie in der Mediation zu schaffen und will sich nicht streiten – solange sie eine faire Einigung über die Kinder erzielen können."

Anzeige

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner

Anzeige

Getty Images Sophie Turner, "Game of Thrones"-Darstellerin

Anzeige

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner, Met Gala 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de