Chiara Ferragnis Mann wurde nach Not-OP aus Klinik entlassen

Sie können wieder ein wenig aufatmen! Chiara Ferragni (36) und Fedez (33) gehen schon seit Jahren gemeinsam durch dick und dünn. 2018 hatten sich die beiden sogar während einer romantischen Zeremonie das Jawort gegeben. Erst kürzlich musste das Paar aber eine schwere Zeit durchmachen – der italienische Rapper wurde wegen zwei Geschwüren notoperiert. Doch nun gibt er Entwarnung: Fedez ist wieder zu Hause bei seiner Chiara und den zwei Kindern!

Via Instagram veröffentlicht der 33-Jährige einen rührenden Beitrag mit der ganzen Familie. Zu einem Hand- und Pfoten-Pic schreibt der Musiker: "Endlich zu Hause. Danke für all die Zuneigung und Nähe, nichts ist in diesen Momenten selbstverständlich!" Auch Chiara teilt ein paar Bilder von ihrem Mann, dem es wohl wirklich wieder besser geht: Sichtlich ausgelassen tollt der "Bella Storia"-Interpret mit seinen Kids herum.

Dass es ihrem Mann wieder einigermaßen gut geht, dürfte vor allem für Chiara ein Hoffnungsschimmer sein. Die Fashion-Influencerin weinte nämlich zuletzt ziemlich viel, weil ihr das alles sehr nahe ging. "Gleichzeitig musste ich für meine Familie da sein, versuchen, für alle stark zu sein, versuchen zu verstehen, wie man Probleme löst, die größer sind als ich selbst", erklärte sie im Netz.

Instagram / fedez Die Hände von Chiara Ferragni, ihrem Mann Fedez und den zwei Kindern

Instagram / chiaraferragni Fedez mit seinen Kindern

Instagram / chiaraferragni Chiara Ferragni, italienische Bloggerin

