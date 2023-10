David Beckham gibt Taylor Swift wichtige Beziehungstipps

Er meint es gut. Schon über 20 Jahre gehen David und Victoria Beckham (49) gemeinsam durchs Leben – und das offenbar sehr glücklich. Als einst gefeierter Fußballstar weiß er genau wie es ist, einen Popstar zu daten. Schließlich war seine Frau lange Zeit ein bedeutender Teil der Spice Girls. Eben aus diesem Grund wünscht er Taylor Swift (33) und NFL-Star Travis Kelce (34) aktuell nur das Beste. David hat sogar den ein oder anderen Beziehungstipp für die Sängerin und den Sportler.

Mit People spricht der 48-Jährige über die Dating-Gerüchte, die aktuell in aller Munde sind: "Taylor ist ein unglaubliches Talent und ein unglaublicher Mensch, und sie verdient es, glücklich zu sein." Vor allem von all dem Medienrummel um ihre Person solle sich die "Cruel Summer"-Interpretin nicht einschüchtern lassen. "Was auch immer sie tut und mit wem auch immer sie zusammen ist, solange sie glücklich ist, ist das das Wichtigste", betont David. Letztlich sei der Schlüssel einer dauerhaften Beziehung jedoch, sich "Zeit füreinander" zu nehmen.

Aktuell werden Taylor und Travis von allen Seiten angefeuert – zur Freude von Letzterem. Nachdem die Sportmoderatorin Erin Andrews (45) dem angeblichen Paar in einem Instagram-Post ihren Zuspruch gegeben hatte, reagierte er auf den Beitrag. "Ihr zwei seid etwas ganz Besonderes! Ich stehe tief in eurer Schuld", hatte der Footballstar kommentiert.

Getty Images David Beckham, Fußballstar

Getty Images Taylor Swift, Musikerin

Getty Images Travis Kelce, NFL-Star

