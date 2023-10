Jamie Lynn Spears reagiert auf ihren Exit in US-Tanzshow!

Es hat sich ausgetanzt! Erst letzte Woche hatte Jamie Lynn Spears (32) ihr Tanzdebüt bei Tanzshow Dancing with the Stars gefeiert. In Folge zwei war jedoch schon wieder alles aus und vorbei. Mit gerade einmal 16 von 30 möglichen Jury-Punkten sowie den wenigsten Anrufen der Zuschauer hatten die Schauspielerin und ihr Tanzpartner Alan Bersten (29) die Sendung verlassen müssen. Einen Tag nach ihrem Exit meldete sich Jamie bei ihren Fans zu Wort!

Die Schauspielerin teilte einen Post via Instagram, in dem sie einige Bilder aus der Show postete und sich darunter mit ein paar Zeilen zu ihrem Show-Aus äußerte. Darin dankte sie vor allem ihrem Tanzpartner Alan. "Alan, du bist der absolut beste Freund und Partner, den man sich wünschen kann", lobte sie ihren Kollegen. Den frühen Rauswurf betrachtet die 32-Jährige keinesfalls als Niederlage. "Ich konnte etwas Geld für meine #SAGAFTRA-Gemeinschaft sammeln sowie einige der tollsten Menschen treffen und das ist in jeder Hinsicht ein Gewinn für das, was ich mir vorgenommen habe", schrieb sie unter anderem.

Jamie hatte bereits vor ihrer Teilnahme angekündigt, ihre wöchentliche Gage an die SAG-AFTRA-Gewerkschaft zu spenden. Der Arbeitnehmerorganisation gehören zahlreiche Mitarbeiter aus der Entertainment-Branche an. Bis vor wenigen Tagen dauerte noch ein großer Streik an im Kampf um bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne innerhalb der Branche.

Getty Images Jamie Lynn Spears bei der "Zoey 102" Party im Juni 2023

Getty Images Jamie Lynn Spears, Schauspielerin

Instagram / jamielynnspears Jamie Lynn Spears, Schauspielerin

