Peinlich: Vergaß Ronan Keating die Wurzeln von Gattin Storm?

Hatte Ronan Keating (46) etwa einen kurzen Aussetzer? Der Sänger bringt derzeit etwas frischen Wind zu The Voice of Germany, denn mit ihm ist zum ersten Mal international gefeierter Boyband-Star mit dabei. Und das kommt bei den Talenten offenbar an. Kandidatin Jaqueline kommt sogar aus demselben Ort, in dem auch seine Frau Storm ihre Wurzeln hat – doch das hatte Ronan offenbar gar nicht mehr auf dem Schirm.

Jaqueline machte es Ronan in einer aktuellen Folge "The Voice of Germany" aber auch nicht leicht. "Ich bin 34 und wohnhaft in Wachtberg. Ich gucke mal in die Richtung. Vielleicht klingelt da was?", stellte sie sich vor, nachdem sie neben seinem Buzzer auch den von Shirin David (28) bekommen hatte. Doch bei dem Musiker klingelte erst mal so gar nichts. Erst nach ein wenig Bedenkzeit erkannte er den Hinweis. "Nicht dein Ernst? Ja, das stimmt. Meine Frau kommt aus dem Ort", fiel es ihm offenbar wie Schuppen von den Augen. Und bei der Verbindung konnte Jaqueline natürlich nicht anders, als sich für sein Team zu entscheiden.

Nachdem der Wink verstanden worden war, geriet Ronan sogar richtig ins Plaudern und erzählte eine spannende Familiengeschichte seiner Gattin. "Meine Frau hat mir erzählt, da gibt es eine Burg in dem Ort. Und die ist nach ihrer Familie benannt. Es ist also die Burg ihrer Familie", verriet der 46-Jährige und witzelte: "Eigentlich gehört mir die Burg."

Anzeige

ProSieben/SAT.1 / André Kowalski Ronan Keating bei "The Voice of Germany"

Anzeige

Instagram / rokeating Storm und Ronan Keating im August 2022

Anzeige

Instagram / rokeating Ronan Keating (r.) mit seiner Frau Storm und ihren Kindern

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de