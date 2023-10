Aurelia Lamprecht bei "Love Island Games": Fans rasten aus

Aurelia Lamprecht ist wieder in einer Love Island-Sendung zu sehen! 2020 hatte die Frankfurterin in dem Kuppelformat die große Liebe gesucht. Doch von ihrem Flirt Henrik Stoltenberg wurde sie damals mies abserviert. Vielleicht läuft es bei "Love Island Games" besser für sie. Denn Aurelia ist bei der neuen Show, in der ehemalige "Love Island"-Kandidaten aus der ganzen Welt zusammengebracht werden, dabei. Ihre Fans sind davon total begeistert!

Auf Instagram schrieb Aurelia: "Ich kann es immer noch nicht fassen, dass ich bei 'Love Island Games' Deutschland repräsentieren durfte. Es war eine unglaublich intensive und spannende Reise." Ihre Fans sind davon total begeistert. "Girl, du hast es dir sowas von verdient", kommentierte eine Userin. Eine andere schrieb: "Super Aurelia, ich freue mich schon." "Du bist aufregend, bildschön, attraktiv", schwärmte eine weitere.

Die Dreharbeiten sind mittlerweile abgeschlossen. Aurelia verriet dazu nur so viel: "Du bist in dieser Bubble und dann kommst du wieder in die reale Welt. Ich finde, von dieser Show jetzt zurückzukommen, ist ein Riesenunterschied zu Good Luck Guys, also da war das ganz anders." Sie müsse jetzt erst mal alles verarbeiten.

Anzeige

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht, Kandidatin bei "Are You The One – Reality Stars in Love"

Anzeige

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht, Reality-TV-Darstellerin

Anzeige

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de