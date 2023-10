Bereut Max Bornmann "Are You The One?"-Verkauf von Peter?

Wie steht er aus heutiger Sicht zu seiner Entscheidung? Max Bornmann hatte bei Are You The One – Reality Stars in Love die Qual der Wahl. Da er als Nachrücker in die Villa einzog, hat eine Frau zwei Perfect Matches. Der Make Love, Fake Love-Zweite wurde also von der Produktion gefragt, ob er sein Doppelmatch für 50.000 Euro verkaufen möchte. Ohne zu zögern, willigte er ein und sorgte dafür, dass Peter Kujan die Show verlassen muss. Bereut Max heute seine Entscheidung?

"Nein, ich habe schon 'Ja' gesagt, bevor die Produktion fertig geredet hat", gibt er im Promiflash-Interview zu. Er würde es auch immer wieder tun und das hat auch einen Grund: "Weil es dann eine Variable weniger gibt und wir 50.000 Euro mehr bekommen haben. Also ist es nicht so schlimm, ist fast wie ein Perfect Match." Die Reaktionen der anderen haben dem Hottie nichts ausgemacht: "Erst waren sie etwas geschockt, aber am Ende fanden die Entscheidung alle gut."

Besonders die Frauen dürften Max nicht lange böse gewesen sein. Bei seiner Ankunft waren nämlich alle Ladies sofort hin und weg gewesen. "Max gefällt mir sehr gut", schwärmt Marie Müller von ihm. Auch Ex-GNTM-Girl Darya Strelnikova gefällt, was sie sieht: "Der Max ist ein sehr attraktiver junger Mann." Und auch Paulina Pilch scheint Gefallen an ihm gefunden zu haben.

Instagram / max_bornmann Max Bornmann, Reality-TV-Darsteller

Instagram / max_bornmann Max Bornmann, Reality-TV-Darsteller

Instagram / max_bornmann Max Bornmann, Reality-TV-Darsteller

