Darum sind "Are You The One?"-Kim und Shakira wieder BFFs

Wie konnten sie ihre Freundschaft retten? Direkt bei dem Einzug in die Villa von Are You The One – Reality Stars in Love wurde klar: Shakira (25) und Kim Virginia (28) sind nicht gut aufeinander zu sprechen. Letztere wollte dem Lockenkopf nicht mal Hallo sagen. Im Laufe der Staffel wich der kühle Umgang aber einem wärmeren Miteinander. Warum sind Shakira und Kim jetzt wieder BFFs?

Im Promiflash-Interview verrät die einstige Temptation Island-Verführerin, dass sie und Shakira den Streit innerhalb weniger Minuten geklärt hätten. "Sie hatte vor der Show extrem schlecht über eine gute Freundin von ihr gesprochen und wer sowas bei einer guten Freundin macht, kann das auch bei mir machen", erklärt Kim ihre Bedenken gegenüber der Blondine. Jedoch habe Shakira ihr alles erklären können.

"Sie hat jedoch erklärt, dass unsere Freundschaft einen anderen Stellenwert hat und dass das bei mir nicht passieren wird", führt Kim aus. Von da an habe sie Shakira auch unter ihre Fittiche genommen. "Gerade bezüglich Marvin wollte ich ihr da irgendwann mal die Augen öffnen", schließt sie ab.

Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia im Juli 2023

Anzeige

Instagram / christinashakira Christina "Shakira" Rusch, Realitystar

Anzeige

RTL / René Lohse Kim Virginia Hartung, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2022

Anzeige

