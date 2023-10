Patrick Fabian und Jakub Jareckis Streit nimmt kein Ende!

Patrick Fabian (36) und Jakub Jarecki (28) sind alles andere als gut aufeinander zu sprechen! Der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller bandelt derzeit mit Kate Merlan (36) an – die allerdings auch noch Zeit mit ihrem Ex verbringt. So wirklich entscheiden kann sich die Reality-TV-Kandidatin zwischen den beiden nicht. Die Beziehung zu Jakub war unter anderem aufgrund seines nicht vorhandenen Kinderwunsches gescheitert. Inzwischen kann sich der Fußballer jedoch Nachwuchs vorstellen. Patrick kann den plötzlichen Sinneswandel nicht verstehen. "Was ist das für ein Kerl, ey? Ist das peinlich!", erklärt er in seiner Instagram-Story.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de