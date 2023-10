Tristan Thompson war eine große Stütze für Kim Kardashian

Tristan Thompson (32) war an ihrer Seite! Kim Kardashian (42) hatte in den vergangenen Jahren viel um die Ohren: Die Scheidung von ihrem Mann Kanye West (46), die in einem Rosenkrieg endete, oder seine nachfolgenden Eskapaden. Der Rapper wetterte immer wieder gegen die Unternehmerin und warf ihr schlechte Erziehung der gemeinsamen Kinder vor. In der schweren Zeit konnte Kim immerhin auf die Hilfe des Ex ihrer Schwester bauen!

Das gibt die vierfache Mama in der neuen Folge von The Kardashians zu. "Es ist so verrückt, weil er so ein guter Freund und so ein guter Vater ist", erklärt Kim im Einzelinterview. Tristan war ihrer Schwester Khloé Kardashian (39) in der Vergangenheit nämlich mehrfach fremdgegangen. "Also willst du ihn offensichtlich dafür hassen. Ja, natürlich, sein Verhalten war so beschissen. Aber er hat auch so viele anständige Dinge gemacht [...]. Als er sah, dass ich mit meinen Kindern zu kämpfen hatte, ist er eingesprungen", führt Kim weiter aus.

So habe Tristan etwa mehrfach ihren Sohn Saint West (7) von seinem Training abgeholt oder ist mit zu seinen Spielen gegangen. "Er hat Saint abgeholt, ist mit ihnen zum Essen gegangen und hat mich immer verteidigt, vor allem, wenn es um mich und meinen Ex ging", erinnert sich die 42-Jährige. Das werde Kim niemals vergessen und deswegen könne sie dem Basketballer wegen seiner Fehltritte nicht böse sein.

Getty Images Kim Kardashian im September 2023

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson mit seiner Tochter True, Februar 2023

Getty Images Kim Kardashian im November 2022

