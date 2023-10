Victoria und David Beckham gaben sich erneut das Jawort!

Die beiden sagten zum zweiten Mal Ja! 1998 hatten Victoria (49) und David Beckham (48) das erste Mal geheiratet. Seitdem ist das Paar eigentlich unzertrennlich. Im Jahr 2003 hatte das Liebesglück der beiden jedoch kurzzeitig zu zerbrechen gedroht. Es hatten Gerüchte die Runde gemacht, dass der Fußballer seiner Ehefrau fremdgegangen sei. Die Designerin erklärte in der Netflix-Dokumentation "Beckham" bereits, dass diese Zeit zu einer der härtesten ihres Lebens gehörte. Nun verrät sie jedoch: Victoria und David hatten damals nach den Gerüchten erneut geheiratet!

In der Show "Today With Hoda & Jenna" plaudert das ehemalige Spice Girl über den besonderen Tag. David überraschte sie damals mit der Zeremonie, als die beiden noch in Spanien lebten, da der Fußballer zu der Zeit für den Verein Real Madrid spielte. Für die Trauung flogen die beiden jedoch extra nach London, da ihr Haus dort eine kleine Kapelle im Garten hatte. Bei der Planung schien David auf besonders romantische Details zu achten.

"Wir landeten in London und wurden von demselben Auto abgeholt, das uns an unserem Hochzeitstag gefahren hatte", erzählt die Sängerin. Zudem führte derselbe Priester durch die Trauung, der sie auch schon beim ersten Mal verheiratet hatte. Anschließend verbrachten die beiden 24 Stunden Flitterwochen in Paris. Fotos von ihrer zweiten Eheschließung veröffentlichten die beiden bis heute nicht.

Getty Images David und Victoria Beckham bei der Premiere ihrer Doku "Beckham"

Getty Images David und Victoria Beckham, Mai 2003

Instagram / victoriabeckham David und Victoria Beckham im Fußballstadion in Nashville, August 2023

