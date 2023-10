Victoria Beckham ist mit Davids Affärengerüchten "im Reinen"

Sie lässt es hinter sich. Seit Ende der 1990er-Jahre sind David (48) und Victoria Beckham (49) ein unzertrennliches Paar. Zumindest hatte das in der Vergangenheit den Anschein gemacht. Jedoch drohte das Liebesglück der beiden vor einigen Jahren zu zerbrechen. Der einstige Fußballheld soll dem Ex-Spice Girl im Jahr 2003 fremdgegangen sein. Victoria verrät, dass sie die Gerüchte inzwischen hinter sich gelassen hat.

In der neuen Dokumentation "Beckham" spricht das Ehepaar über die Höhen und Tiefen in ihrem bisherigen Leben. In diesem Zuge spricht die Sängerin auch über die zurückliegenden Affärengerüchte ihres Mannes: "Ich fühle mich mit vielem davon im Reinen." Zwar habe zu Anfang sehr viel "angestaute Wut und Frustration" geherrscht, jedoch habe sie seither mit der Vergangenheit Frieden geschlossen. Eines ist gewiss: Die Zeit, in der eine angebliche Affäre des Ex-Kickers in aller Munde war, zählt zu den "härtesten" in ihrem Leben. Victoria habe sich mit all dem auseinandergesetzt und sagt heute: "Ich verstehe es jetzt."

Kaum zu glauben, dass auch die Beckhams Tiefen in ihrer langjährigen und perfekt wirkenden Beziehung erleben mussten. Jedoch schwelgen sie in der neuen Doku auch in schönen Erinnerungen ihres ersten Kennenlernens. "Es war sofort etwas da", meint David daraufhin nur schwärmend von seiner Victoria.

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham und David Beckham im April 2023

Getty Images Victoria und David Beckham, Juni 2005

Getty Images David Beckham mit Victoria, 2018

