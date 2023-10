Süß: Heidi Klum gratuliert Tochter Lou mit seltenen Babypics

Das ist eine echte Seltenheit! Heidi Klum (50) ist vierfache Mama: Aus der Beziehung zu ihrem Ex Flavio Briatore (73) ist ihre Tochter Leni (19) entsprungen. Mit dem Sänger Seal (60) hat die Germany's Next Topmodel-Jurorin weitere drei Kinder: Johan (16), Henry (18) und Lou (14). Bis auf Leni hält das Model seine Sprösslinge strikt aus dem Rampenlicht heraus. Zu Lous 14. Geburtstag macht Heidi nun aber eine Ausnahme!

Auf Instagram lässt es sich die 50-Jährige selbstverständlich nicht nehmen, ihrer jüngsten Tochter zum Ehrentag zu gratulieren – und zwar in Form von alten Babyfotos! Eine der süßen Aufnahmen zeigt Heidi mit Lou als Neugeborenes. Auf einer zweiten hält sie die Kleine auf dem Arm und gibt ihr einen liebevollen Kuss auf die Schläfe, während Lou mit ihren großen Kulleraugen in die Kamera blickt. "Alles Gute zum 14. Geburtstag, Lou. Ich liebe dich mit allem, was ich habe", schwärmt die Laufstegschönheit dazu.

Dass Heidi die 14-Jährige bislang nicht zeigen möchte, ist auch schon ihren Fans aufgefallen. In einer Fragerunde im Netz wollte daher ein Follower von ihr wissen, wann sie ihre Tochter Lou öffentlich zeigen werde. Die vierfache Mama fand darauf eine knappe, aber klare Antwort: "Wenn sie älter ist und das selber möchte."

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihrer Tochter Lou als Baby

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihren Kindern Lou, Henry, Leni und Johan

Anzeige

Getty Images Heidi Klum im September 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de