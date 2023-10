Baby noch nicht da: Ann-Kathrin Götze hochschwanger beim CTG

Ann-Kathrin Götze (33) ist noch keine zweifache Mutter! Aktuell erwartet sie zusammen mit ihrem Ehemann Mario Götze (31) ihr zweites Kind. Lange dauert es auch nicht mehr, bis der kleine Rome eine Schwester bekommt, denn bei der letzten Reise seines Fußballvereins war Mario schon nicht mehr dabei, um die Geburt nicht zu verpassen. Seine Frau meldete sich ebenfalls kurzzeitig nicht mehr im Netz. Doch nun zeigt Ann-Kathrin, dass das Baby immer noch nicht da ist!

Auf Instagram teilt sie nun ein Update mit ihren aufgeregten Fans: Sie postet einen Clip, der sie hochschwanger im Krankenhaus beim CTG zeigt. "Ich und mein bester Freund in diesen Tagen", schreibt Ann-Kathrin zu dem Video von sich und der Apparatur, die den Herzschlag des ungeborenen Kindes überwacht. Ihre kleine Tochter hat sich also noch nicht auf den Weg gemacht – es könnte aber jeden Moment so weit sein.

Zuletzt postete Ann-Kathrin ein Foto im Netz, auf dem ihr großer Babybauch sofort ins Auge sticht. "Das Wartespiel", schrieb sie zu den Aufnahmen und zeigt damit, dass sie der Geburt ihres zweiten Wunders sehr ungeduldig entgegenblickt.

Anzeige

Instagram / annkathrin Ann-Kathrin Götze mit ihrem Sohn Rome im August 2023

Anzeige

Getty Images Mario Götze und Ann-Kathrin Götze, 2022

Anzeige

Instagram / annkathrin Ann-Kathrin Götze im September 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de