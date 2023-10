Ehekrise? Jennifer Lopez beseitigt Liebesbeweis an ihren Ben

Sie versetzt ihre Fans in Sorge. Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) haben eine turbulente Zeit hinter sich. Bereits in den frühen 2000er-Jahren waren die beiden ein Paar gewesen. Nachdem die Beziehung zerbrochen war, fanden sie 2021 wieder zueinander – und wirkten so gefestigt wie nie. Seit einigen Monaten wird jedoch gemunkelt, dass es zwischen ihnen kriseln soll. Nun hat die "Let's Get Loud"-Interpretin sogar ihre Liebes-Hommage an den Schauspieler abgelegt: Bestätigt Jennifer etwa die Gerüchte um eine Ehekrise?

Als die 54-Jährige in Malibu gesichtet wurde, fällt ihren Fans ein bestimmtes Detail direkt ins Auge: Die Musikerin scheint ihre Kette mit der Aufschrift "Ben" und einem dazugehörigen Herzanhänger ausgetauscht zu haben. Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen sie stattdessen mit einer auffälligen, goldenen Halskette mit dem Schriftzug "Jennifer". Ob es sich bei dem Schmucktausch allerdings wirklich um ein indirektes Statement der gebürtigen New Yorkerin handelt, ist ungewiss.

Dass J.Lo ausgerechnet jetzt ohne ihren Liebesbeweis gesehen wurde, verwundert nicht. Schließlich soll es bei dem einstigen Traumpaar aktuell alles andere als rund laufen. Erst kürzlich hatte das Gerücht die Runde gemacht, die beiden hätten sich sogar in eine Paartherapie begeben. "Ben will nur noch seine Ruhe haben", hatte ein Insider gegenüber Bild verlauten lassen.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez bei der Premiere von "The Mother"

Getty Images Jennifer Lopez, Musikerin

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Februar 2022

