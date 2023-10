Sarah Michelle Gellar und Freddie auf seltener Datenight

Sie sind verliebt wie am ersten Tag. In den 1990er-Jahren hatten sich Sarah Michelle Gellar (46) und Freddie Prinze Junior (47) am Set des Horrorstreifens "I Know What You Did Last Summer" kennengelernt. Es dauert noch stolze drei Jahre, bis sich die beiden annäherten und schließlich ein Paar wurden. Seither schwelgen sie im Liebesglück und zelebrieren dieses bereits seit über 20 Jahren. Jedoch tun sie das weitgehend im Privaten. Bei einer seltenen Datenight zeigen sich Sarah und Freddie jetzt jedoch gemeinsam.

Passend zur bevorstehenden Jahreszeit läutet das Paar die Halloween-Saison mit süßen Schnappschüssen ein. Bei einem Event zum 50. Geburtstag eines Freizeitparks zeigen sich die einstigen Schauspielkollegen bei einem seltenen öffentlichen Date. Auf einer Plattform voller Riesenkürbisse posieren sie für einige Fotos. Auf diesen legt die 46-Jährige liebevoll einen Arm um ihren Mann, während beide freudig in die Kamera strahlen. Ganz lässig gekleidet scheinen sie den Abend dort zu genießen, wo alles seinen Anfang nahm – an einem gruseligen Horror-Set.

Doch auch wenn Sarah und Freddie bereits gemeinsam vor der Kamera gestanden hatten, meidet der 47-Jährige Filmabende mit seiner Gattin. In "The Graham Norton Show" berichtete Sarah: "Mein Mann hat 15 Jahre lang keinen Film mit mir gesehen." Der Grund: Die "Buffy"-Darstellerin selbst hatte in der Vergangenheit während eines Filmes einen Spoiler zu genau diesem verraten.

Instagram / CrEI6RjL49M Freddie Prinze Junior und Sarah Michelle Gellar

Getty Images Freddie Prinze Junior und Sarah Michelle Gellar, Schauspieler

Getty Images Sarah Michelle Gellar und Freddie Prinze Junior, Schauspieler

